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شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

بتاريــخ : 6 أكتوبر 2016 / 19:25
و تستمر معاناة ساكنة المدينة اقديمة..دارنا غاتريب علينا و منين مشينا عند القايد كيقول لينا حتى تفوت الانتخابات
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ساكنة المدينة لقديمة..دارنا غاتريب علينا و منين مشينا عند القايد كيقول لينا حتى تفوت الانتخابات
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