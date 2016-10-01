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بتاريــخ : 6 أكتوبر 2016 / 16:14
عم الرضيعة لي شربات الدم و ماتت فالبانيو يروي حقائق صادمة و مثيرة ..معندناش سبيطار فقلعة سراغنة عندنا مجزرة و الأطباء كيحكرونا حيث حنا من العروبية
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عم الرضيعة لي شربات الدم و ماتت فالبانيو يروي حقائق صادمة ..معندناش سبيطار فقلعة سراغنة عندنا مجزرة
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اليوم 13:29 GMT

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