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شوف تيفي في القمة.. لكن للأسف هناك ''قذافيون'' بيننا..

بتاريــخ : 5 أكتوبر 2016 / 09:43
بالفيديو.. مندوب العمال بشركة للنسيج يتعرض للطرد من طرف النقابيين..تقلبو عليا وخا كنت عزيز عليهم و جْراو عليا
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مندوب العمال بشركة للنسيج يتعرض للطرد من طرف النقابيين..تقلبو عليا وخا كنت عزيز عليهم و جْراو عليا
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