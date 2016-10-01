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إنها القيامة.. !

بتاريــخ : 4 أكتوبر 2016 / 14:42
لحظة إصابة السفينة الإماراتية ''سويفت'' بالصواريخ‎
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مقطع كامل لحظة تفجير سفينة الاغاثة الإماراتية سويفت في عدن..اشترك ليصلك كل جديد
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