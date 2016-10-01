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الشرطة التركية تعتقل شقيق ''فتح الله غولن''

إنها القيامة.. !

بتاريــخ : 3 أكتوبر 2016 / 00:07
شوف الصحافة : شرطي ضمن عصابة للاختطاف والاحتجاز
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شوف الصحافة : شرطي ضمن عصابة للاختطاف والاحتجاز
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