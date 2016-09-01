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إنها القيامة.. !

بتاريــخ : 1 أكتوبر 2016 / 02:07
مشاهد لحريق بمبنى شاهق في أوفا قتل فيه مواطن كوريا الشمالية
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مشاهد لحريق بمبنى شاهق في أوفا قتل فيه مواطن كوريا الشمالية
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