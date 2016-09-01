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إنها القيامة.. !

بتاريــخ : 29 شتنبر 2016 / 04:45
فيديو..نادال يوقف المباراة أثناء بحث أم على إبنتها‎
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Nadal sarrête en plein match pour aider une maman à retrouver sa fille
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