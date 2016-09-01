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إنها القيامة.. !

بتاريــخ : 29 شتنبر 2016 / 00:48
أش داك لشي سياسية:الحواصلي في تصريح جريء:كون كنت رئيس الحكومة كون حاربت البطالة و خَدمت الشباب كاملين
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أش داك لشي سياسية - الحواصلي : كون كنت رئيس الحكومة كون حاربت البطالة و خَدمت الشباب كاملين
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