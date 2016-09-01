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إنها القيامة.. !

بتاريــخ : 28 شتنبر 2016 / 17:23
''شوف تيفي'' تنفرد بتصريح أول واحد لْقا الرضيعة بالبيضاء ..شوفو كيفاش و فين لقاها
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شوف تيفي تنفرد بتصريح أول واحد لْقا الرضيعة بالبيضاء ..شوفو كيفاش و فين لقاها
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اليوم 15:26 GMT

عاجل وبالفيديو.. بعد العثور على الرضيعة.. هذا هو الاسم الذي أطلقته والدتها عليها

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