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إنها القيامة.. !

بتاريــخ : 28 شتنبر 2016 / 10:57
بالفيديو.. شاهد لحظة إنهيار قوس شاطئ الكزيرة
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شاهد لحظة إنهيار قوس شاطئ الكزيرة
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