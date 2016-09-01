فيديو يدمي القلوب ويهز النفوس.. والدة الطفلة خديجة تحكي التفاصيل المؤلمة حول اغتصاب ابنتها من طرف معلم ينتمي لحزب العدالة والتنمية بتارودانت

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بتاريــخ : 25 شتنبر 2016 / 20:39
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والدة الطفلة خديجة تحكي التفاصيل المؤلمة حول اغتصاب ابنتها من طرف معلم ينتمي لحزب PJD بتارودانت
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