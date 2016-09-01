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كعكة السلفيين.. تغري السياسيين!

بتاريــخ : 22 شتنبر 2016 / 04:07
إلغاء تكلفة التجوال الهاتفي في أوروبي اعتبارا من منتصف العام المقبل
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إلغاء تكلفة التجوال الهاتفي في أوروبي اعتبارا من منتصف العام المقبل
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