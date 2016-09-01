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بتاريــخ : 21 شتنبر 2016 / 23:21
شوف الصحافة : معلمة تصاب بانهياار بعد منحها فصلا دراسيا يضم 60 تلميذا
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شوف الصحافة : معلمة تصاب بانهياار بعد منحها فصلا دراسيا يضم 60 تلميذا
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