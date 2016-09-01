بالفيديو..سعودي يصور تحرشه بخادمته..و مطالب بمحاكمته‎

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كعكة السلفيين.. تغري السياسيين!

بتاريــخ : 20 شتنبر 2016 / 13:26
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المريض سامي يتحرش بشغالتهم ويصور..ومطالبات بمحاسبته !!!
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