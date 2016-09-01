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كعكة السلفيين.. تغري السياسيين!

بتاريــخ : 19 شتنبر 2016 / 12:03
بالفيديو.. شاهد لحظة انقلاب سفينة للحجاج التي خلفت 29 قتيل
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เหตุการณ์เรือล่ม บริเวณหน้าวัดสนามชัย : Khaosod TV
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