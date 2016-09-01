بالفيديو..سكان المدينة القديمة مقهورين..منين رابو هاد الديور شوفو فين كانعسو و المسؤولين مبغاوش يديرو معانا شي حل بغاونا نموتو

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كعكة السلفيين.. تغري السياسيين!

بتاريــخ : 19 شتنبر 2016 / 01:00
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سكان المدينة القديمة:منين رابو هاد الديور شوفو فين كانعسو والمسؤولين مبغاوش يديرو معانا حل
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