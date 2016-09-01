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كعكة السلفيين.. تغري السياسيين!

بتاريــخ : 18 شتنبر 2016 / 08:52
بالفيديو.. هاشحال ديال الجرحى في انفجار الذي هز نيويورك
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عدد من الجرحى بانفجار في نيويورك
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