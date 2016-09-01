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كعكة السلفيين.. تغري السياسيين!

بتاريــخ : 17 شتنبر 2016 / 17:41
أول تجربة اجتماعية مغربية متشرد يطلب الأكل
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أول تجربة اجتماعية مغربية متشرد يطلب الأكل | First Social Experience Homeless ask for Food
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