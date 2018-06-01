جماهير عاشقة لفريق ريال مدريد ترفض اختيار مدرب ''لاروخا'' لقيادة الفريق الملكي ﻿

مباشرة بعد إعلان فريق ريال مدريد لكرة القدم، عن تعيين ''لوبتيكي'' كمدرب للفريق، تفاعل آلاف النشطاء مع هذا القرار، حيث عبر الجميع عن صدمتهم من تكليف إدارة النادي الملكي، لمدرب المنتخب الإسباني بهذه

''شوف تيفي''

مباشرة بعد إعلان فريق ريال مدريد لكرة القدم، عن تعيين ''لوبتيكي'' كمدرب للفريق، تفاعل آلاف النشطاء مع هذا القرار، حيث عبر الجميع عن صدمتهم من تكليف إدارة النادي الملكي، لمدرب المنتخب الإسباني بهذه المهمة، بالرغم من تجربته المهم في المجال التدريبي والتي مكنته من إيصال ''لاروخا'' إلى مونديال روسيا 2018.

وأوضح عاشقو الفريق الملكي، أن إدارة الفريق اختارت توقيتا غير مناسب للإعلان عن خليفة ''زيدان''، لأن مدرب المنتخب الإسباني قد يفشل في قيادة ''لاروخا'' إلى تحقيق نتائج إيجابية بالمونديال وبالتالي فتكليفه بمهمة تدريب فريق العاصمة يعتبر مغامرة غير محسوبة.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد، أعلن يومه الثلاثاء 12يونيو، عن تعيينه لمدرب المنتخب الإسباني لقيادة الفريق خلال الموسم الكروي المقبل خلفا للفرنسي زيدان والذي استطاع قيادة الفريق إلى تحقيق العديد من الألقاب المحلية والدولية والقارية.