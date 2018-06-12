الكوكب المراكشي يتعاقد رسميا مع ثلاثة لاعبين دفعة واحدة ﻿

تعاقد فريق الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم , اليوم الثلاثاء، مع ثلاثة لاعبين دفعة واحدة خلال فترة الانتقالات الجارية لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم المقبل.

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تعاقد فريق الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم , اليوم الثلاثاء، مع ثلاثة لاعبين دفعة واحدة خلال فترة الانتقالات الجارية لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم المقبل.

ووقع الكوكب المراكشي مع كل من اللاعب ياسين الجارسي ظهير أيسر سابق لشباب أطلس خنيفرة ولاعب خط الوسط رضا الزهراوي من فريق اتحاد الزموري للخميسات، والمدافع سفيان زكرياء قادما من فريق غزالة سوس, لموسمين بحضور رئيس الفريق محسن مربوح والمدرب فوزي جمال ومساعده كمال الصالحي .

هذا وسيتم الكشف عن قيمة عقود اللاعبين المنتدبين خلال ندوة صحفية عقب نهاية جميع التعاقدات التي سيبرمها الكوكب المراكشي في عدد من مراكز الخصاص لتعزيز صفوفه استعدادا للموسم القادم.