 حصري :البوليس يستمع من جديد اليوم لأمال الهواري بخصوص اختبائها بمنزل زيان بالرباط...والمصرحة تقدم رواية أخرى غريبة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

العثور على جثة داخل منزل يستنفر الدرك الملكي باشتوكة أيت بها في رمضان | حوادث و حقوق

العثور على جثة داخل منزل يستنفر الدرك الملكي باشتوكة أيت بها في رمضان

خطير.. تطورات جديدة بخصوص الجريمة التي هزت ضواحي مراكش واللي استدعت إطلاق النار من الدرك | حوادث و حقوق

خطير.. تطورات جديدة بخصوص الجريمة التي هزت ضواحي مراكش واللي استدعت إطلاق النار من الدرك

فيديو : الجماهير المغربية تغزو روسيا وحديث عن ملف المغرب وآخر أخبار المنتخب الوطني | بووز

فيديو : الجماهير المغربية تغزو روسيا وحديث عن ملف المغرب وآخر أخبار المنتخب الوطني

هام لأصحاب الباك..ها كيفاش كيتم تصحيح أوراق الامتحان الوطني | مجتمع

هام لأصحاب الباك..ها كيفاش كيتم تصحيح أوراق الامتحان الوطني

غريب و بالفيديو..مغاربة كيبوسو الروسيات أمــام الكاميرا وهما عاجبهم الحال | بووز

غريب و بالفيديو..مغاربة كيبوسو الروسيات أمــام الكاميرا وهما عاجبهم الحال

حصري :البوليس يستمع من جديد اليوم لأمال الهواري بخصوص اختبائها بمنزل زيان بالرباط...والمصرحة تقدم رواية أخرى غريبة | مجتمع

حصري :البوليس يستمع من جديد اليوم لأمال الهواري بخصوص اختبائها بمنزل زيان بالرباط...والمصرحة تقدم

شاهد الهدف الرائع لزين الدين زيدان من ركلة حرة مباشرة في مباراة ودية | بووز

شاهد الهدف الرائع لزين الدين زيدان من ركلة حرة مباشرة في مباراة ودية

عبد النبوي يقدم التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017 | بوليتيك

عبد النبوي يقدم التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017

هبة من الملك محمد السادس لفائدة أسر معوزة وذوي احتياجات خاصة بإقليم صفرو | بوليتيك

هبة من الملك محمد السادس لفائدة أسر معوزة وذوي احتياجات خاصة بإقليم صفرو

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

حصري :البوليس يستمع من جديد اليوم لأمال الهواري بخصوص اختبائها بمنزل زيان بالرباط...والمصرحة تقدم رواية أخرى غريبة

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 22:54 حصري :البوليس يستمع من جديد اليوم لأمال الهواري بخصوص اختبائها بمنزل زيان بالرباط...والمصرحة تقدم رواية أخرى غريبة | مجتمع
حصري :البوليس يستمع من جديد اليوم لأمال الهواري بخصوص اختبائها بمنزل زيان بالرباط...والمصرحة تقدم رواية أخرى غريبة
متابعة منا لقضية توفيق بوعشرين و قرار استئنافية البيضاء باحضار الشاهدات في الملف الممتنعات بالقوة العمومية، علمت ''شوف تيفي'' من مصــادر مطلعة،أنه تم اليوم الثلاثاء إعادة الاستماع للمصرحة أمال

شـــوف تيفي:

متابعة منا لقضية توفيق بوعشرين و قرار استئنافية البيضاء باحضار الشاهدات في الملف الممتنعات بالقوة العمومية، علمت "شوف تيفي" من مصــادر مطلعة،أنه تم اليوم الثلاثاء إعادة الاستماع للمصرحة أمال الهواري حول من اصطحبها لمنزل زيان بالرباط.

و في ارتباك تام و حسب ما توصلت به شوف تيفي،سحبت أمال الهواري روايتها الأولى التي أفادت أن السائق الخاص بالمحامي زيان هو من اصطحبها لمنزل محامي بوعشرين بعدما تمت اليوم مواجهتها بالسائق الذي أنكر رؤيتها من الأصل .

و أمام هذا الإحراج،قدمت الهواري بعد إعادة الاستماع لها رواية أخرى مؤكدة أنها حلت بمنزل زيان على متن سيارة أجرة مفندة تصريحها الأول أمام الضابطة القضائية بالرباط.

و في ظل تعدد الروايات و تضارب الأقاويل يطرح سؤال قوي وغريب عن هوية سائق سيارة الأجرة التي أقلت الشاهدة الممتنعة في غفلة منها إلى منزل دفاع مديرها السابق..فهل يكون " شيفور الطاكسي" هو النقيب زيان؟؟؟

و معلوم أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، كان قد أمر بفتح تحقيق في قضية امال الهواري و امتناعها عن الحضور للادلاء بشهادتها في ملف بوعشرين "اعتبارا إلى كون هذه الوقائع قد تشكل أفعالا مخالفة للقانون

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب زيان أمال الهواري رواية مشتكية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام لأصحاب الباك..ها كيفاش كيتم تصحيح أوراق الامتحان الوطني | مجتمع

هام لأصحاب الباك..ها كيفاش كيتم تصحيح أوراق الامتحان الوطني

الهيني في رد قاسي على لجنة الحقيقة والعدالة في قضية بوعشرين يقصف رضا ويستثني النقيب ابن عمرو | مجتمع

الهيني في رد قاسي على لجنة الحقيقة والعدالة في قضية بوعشرين يقصف رضا ويستثني النقيب ابن عمرو

دلافين استعراضية روسية تحط الرحال بأكادير+صور | مجتمع

دلافين استعراضية روسية تحط الرحال بأكادير+''صور''

تجار سوق الأحد يستنكرون صمت المسؤولين إزاء فوضى وعشوائية أكبر مركب تجاري بإفريقيا ويهددون بالنزول للشارع | مجتمع

تجار سوق الأحد يستنكرون صمت المسؤولين إزاء فوضى وعشوائية أكبر مركب تجاري بإفريقيا ويهددون بالنزول للشارع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بــزاف هاذشي..شوفو شحال ديال الطلابة فالروضة مع العواشر | خارج البلاطو
منذ 7 دقائق

بــزاف هاذشي..شوفو شحال ديال الطلابة فالروضة مع العواشر

بالفيديو.. روبورطاج يسلط الضوء على اجواء ليلة القدر بإيطاليا | قنوات أخرى

بالفيديو.. روبورطاج يسلط الضوء على اجواء ليلة القدر بإيطاليا

بالفيديو | سامي سعيد يغني للمنتخب ألي يا أسود | قنوات أخرى

بالفيديو | سامي سعيد يغني للمنتخب ''ألي يا أسود ''

روبورطاج يسلط الضوء على معاناة مغاربة ايطاليا الذين يشتغلون في الحقول الفلاحية | قنوات أخرى

روبورطاج يسلط الضوء على معاناة مغاربة ايطاليا الذين يشتغلون في الحقول الفلاحية

﻿

آخر المستجدات

العثور على جثة داخل منزل يستنفر الدرك الملكي باشتوكة أيت بها في رمضان | حوادث و حقوق
منذ 53 دقيقة

العثور على جثة داخل منزل يستنفر الدرك الملكي باشتوكة أيت بها في رمضان

خطير.. تطورات جديدة بخصوص الجريمة التي هزت ضواحي مراكش واللي استدعت إطلاق النار من الدرك | حوادث و حقوق

خطير.. تطورات جديدة بخصوص الجريمة التي هزت ضواحي مراكش واللي استدعت إطلاق النار من الدرك

فيديو : الجماهير المغربية تغزو روسيا وحديث عن ملف المغرب وآخر أخبار المنتخب الوطني | بووز

فيديو : الجماهير المغربية تغزو روسيا وحديث عن ملف المغرب وآخر أخبار المنتخب الوطني

هام لأصحاب الباك..ها كيفاش كيتم تصحيح أوراق الامتحان الوطني | مجتمع

هام لأصحاب الباك..ها كيفاش كيتم تصحيح أوراق الامتحان الوطني

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.