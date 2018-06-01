حصري :البوليس يستمع من جديد اليوم لأمال الهواري بخصوص اختبائها بمنزل زيان بالرباط...والمصرحة تقدم رواية أخرى غريبة ﻿

متابعة منا لقضية توفيق بوعشرين و قرار استئنافية البيضاء باحضار الشاهدات في الملف الممتنعات بالقوة العمومية، علمت ''شوف تيفي'' من مصــادر مطلعة،أنه تم اليوم الثلاثاء إعادة الاستماع للمصرحة أمال

شـــوف تيفي:

متابعة منا لقضية توفيق بوعشرين و قرار استئنافية البيضاء باحضار الشاهدات في الملف الممتنعات بالقوة العمومية، علمت "شوف تيفي" من مصــادر مطلعة،أنه تم اليوم الثلاثاء إعادة الاستماع للمصرحة أمال الهواري حول من اصطحبها لمنزل زيان بالرباط.

و في ارتباك تام و حسب ما توصلت به شوف تيفي،سحبت أمال الهواري روايتها الأولى التي أفادت أن السائق الخاص بالمحامي زيان هو من اصطحبها لمنزل محامي بوعشرين بعدما تمت اليوم مواجهتها بالسائق الذي أنكر رؤيتها من الأصل .

و أمام هذا الإحراج،قدمت الهواري بعد إعادة الاستماع لها رواية أخرى مؤكدة أنها حلت بمنزل زيان على متن سيارة أجرة مفندة تصريحها الأول أمام الضابطة القضائية بالرباط.

و في ظل تعدد الروايات و تضارب الأقاويل يطرح سؤال قوي وغريب عن هوية سائق سيارة الأجرة التي أقلت الشاهدة الممتنعة في غفلة منها إلى منزل دفاع مديرها السابق..فهل يكون " شيفور الطاكسي" هو النقيب زيان؟؟؟

و معلوم أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، كان قد أمر بفتح تحقيق في قضية امال الهواري و امتناعها عن الحضور للادلاء بشهادتها في ملف بوعشرين "اعتبارا إلى كون هذه الوقائع قد تشكل أفعالا مخالفة للقانون