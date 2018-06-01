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هبة من الملك محمد السادس لفائدة أسر معوزة وذوي احتياجات خاصة بإقليم صفرو

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 22:04 هبة من الملك محمد السادس لفائدة أسر معوزة وذوي احتياجات خاصة بإقليم صفرو | بوليتيك
هبة من الملك محمد السادس لفائدة أسر معوزة وذوي احتياجات خاصة بإقليم صفرو
أشرفت بعثة من الحجابة الملكية ، بعد ظهر اليوم الثلاثاء ، بصفرو على تسليم هبة ملكية لفائدة عدد من الأسر المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة.

"شوف تيفي"+" و م ع"

 

أشرفت بعثة من الحجابة الملكية ، بعد ظهر اليوم الثلاثاء ، بصفرو على تسليم هبة ملكية لفائدة عدد من الأسر المعوزة وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويتعلق الأمر ب200 مستفيد ضمنهم أيضا أيتام وأرامل ومصابون بأمراض مزمنة، ينحدرون جميعهم من مختلف باشاويات وقيادات إقليم صفرو.

وتهدف هذه الالتفاتة المولوية إلى تقديم المساعدة للمستفيدين في مواجهتهم لتكاليف الحياة، وتخفيف المعاناة عن المرضى منهم.

وسلمت هذه الهبة الملكية في حفل حضره عامل إقليم صفرو عبد الحق حمداوي وممثلو المجلس العلمي والسلطات المحلية وفقهاء وعدة شخصيات.

وفي ختام الحفل، رفع الحاضرون أكف الضراعة للعلي القدير بأن يحفظ الملك محمد السادس، وأن يقر عينه بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

كما تضرع الحضور للباري تعالى بأن يمطر شآبيب الرحمة والغفران على الملكين الراحلين الحسن الثاني ومحمد الخامس وأن يجعلهما في أعلى عليين مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين.

 

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