بالصور.. بنكيران والعثماني يترحمان على قبر عبد الكريم الخطيب ﻿

قامت قيادات بحزب العدالة والتنمية وفي مقدمتهم سعد الدين العثماني الأمين العام وعبد الإله بن كيران الأمين العام السابق، يومه الثلاثاء 12 يونيو، بالترحم على قبر مؤسس حزب المصباح الراحل ''عبد الكريم

"شوف تيفي"



قامت قيادات بحزب العدالة والتنمية وفي مقدمتهم سعد الدين العثماني الأمين العام وعبد الإله بن كيران الأمين العام السابق، يومه الثلاثاء 12 يونيو، بالترحم على قبر مؤسس حزب المصباح الراحل "عبد الكريم الخطيب".

وأوضحت الصفحة الرسمية لحزب العدالة والتنمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن العثماني وبنكيران زارا مقبرة الشهداء بالعاصمة الرباط عشية اليوم الثلاثاء، للترحم على قبر الراحل عبد الكريم الخطيب مؤسس الحزب.

ونشرت الصفحة مجموعة من الصور التي تم التقاطها من داخل مقبرة الشهداء بالرباط، خلال ترحم قيادات حزب المصباح على قبر عبد الكريم الخطيب.





