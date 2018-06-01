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حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مشاركة بنعمرو بالندوة الخاصة بقضية بوعشرين

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 21:46 حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مشاركة بنعمرو بالندوة الخاصة بقضية بوعشرين | بوليتيك
حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يخرج عن صمته ويكشف تفاصيل مشاركة بنعمرو بالندوة الخاصة بقضية بوعشرين
نفى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الإلكترونية والورقية، بخصوص مشاركة عبد الرحمان بن عمرو عضو الكتابة الوطنية والكاتب العام السابق للحزب في

"شوف تيفي"

 

نفى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الإلكترونية والورقية، بخصوص مشاركة عبد الرحمان بن عمرو عضو الكتابة الوطنية والكاتب العام السابق للحزب في ندوة نظمتها ما يسمى ب"لجنة الحقيقة والعدالة" وذلك يوم السبت 09 يونيو 2018 بصفته عضوا في هذه اللجنة.

وأوضح الحزب في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن الكتابة الوطنية ورفعا لكل لبس وتضليل، تعلن أن ما تم تداوله بأن بن عمرو عضو في هذه اللجنة غير صحيح ويجانب الصواب، معبرة عن احترامها لأعضاء اللجنة ومهامها.


وأكد الحزب أن حضور بن عمرو كان بطلب من أعضاء اللجنة، لإلقاء عرض حول شروط المحاكمة العادلة، ولم ينصب نفسه مدافعا عن أي طرف من أطراف القضية المعروضة الآن على القضاء.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي القضية اللجنة المحاكمة العادلة

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