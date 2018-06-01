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الهيني في رد قاسي على لجنة الحقيقة والعدالة في قضية بوعشرين يقصف رضا ويستثني النقيب ابن عمرو

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 21:34 الهيني في رد قاسي على لجنة الحقيقة والعدالة في قضية بوعشرين يقصف رضا ويستثني النقيب ابن عمرو | مجتمع
الهيني في رد قاسي على لجنة الحقيقة والعدالة في قضية بوعشرين يقصف رضا ويستثني النقيب ابن عمرو
علق المحامي محمد الهيني في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على الندوة الصحفية التي نظمتها لجنة الحقيقة والعدالة في قضية بوعشرين ولاسيما ''الحقوقي '' رضا الذي حاول من خلال كلمته أن

"شوف تيفي"

علق المحامي محمد الهيني في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على الندوة الصحفية التي نظمتها لجنة الحقيقة والعدالة في قضية بوعشرين ولاسيما "الحقوقي " رضا الذي حاول من خلال كلمته أن يسلط الضوء على بعض الجوانب التي يراها قانونية في الملف .

وجاء في تدوينة مطولة لمحامي ضحايا بوعشربن "ردي على الحقوقي رضا وندوة لجنة بوعشرين كتمهيد بمجرد إلقاء نظرة بسيطة على عناصر مداخلة الحقوقي رضا يتبدى حجم المغالطات القانونية التي تسكن خياله لأن الحقوقي يجب أن يكون متمكنا من الآليات القانونية في دائرة اشتغاله لأن فاقد الشيء لا يعطيه فكيف يمكن إبداء النظر في مساطر قضائية من طرف غير العالم والمتمرس فيها وإلا تكون القراءة محض مزاعم ".

وحول الفيديوهات، تساءل الهيني الخبير في القانون قائلا : "كيف يستحيل التيقن من أن الظاهر فيها هو بوعشرين وهو نفسه يعترف ويقر في محضر الشرطة القضائية أن جهاز التسجيل الموثق لفيديوهات الاعتداءات الجنسية المسمى dvr يخصه بمعنى أن كل ما يحتويه يتعلق به وهو من يظهر به ومن ناحية أخرى كيف سيكون من الناحية العلمية والواقعية أن يتواجد شخصان في أكثر من 53 فيديو إحدهما صحيح والثاني مزور في نفس المشاهد واللقطات بصور وصوت واضحين والمتهم يشير للضحية بالاسم في الفيديو ناهيك أنه حتى الضحايا أصدقاء المتهم ممن أدوا شهادة لفائدته وادعوا أن علاقته معهم كانت حميمية ورضائية أكدوا أنه هو الظاهر في الفيديو دون منازع يضاف إلى ذلك لماذا لم يطلب هذا الحقوقي التأكد من صحة الفيديوهات بخبرة علمية عوض التشكيك المجرد والكلام الفارغ الذي لا يسمن ولا يغني من جوع"

وأضاف في ذات التدوينة "القول بأن الشرطة لم تحرر محضر الحجز والتقني المعاين للمحجوزات ليس ضابط شرطة قضائية محض كذب وافتراء ليس إلا لأن الحقوقي المعني لو اطلع على محاضر الشرطة القضائية لما تجنى على الحقيقة فمداخلته كانت مروية وسماعية أكثر منها علمية أما أن المحضر لم يحدد نوعية المحجوزات فهذا أيضا من الافتراءات لأنه وقع تحديد نوعيتها واسمها بعد حجزها لأنه ساعة الحجز لا يمكن ضبط ماهية الشيء المحجوز التقني إلا بعد فحصه وهذا طبيعي باعتبار أن عملية فتح المحجوزات التقنية تتطلب وقتا ولا يمكن القيام به في مسرح الجريمة بتاتا وإلا تطلب إنجاز كل الأبحاث وتحرير المحاضر بمسرح الجريمة وهذا لم يقل به فقه ولا قانون ولا قضاء".

واستثنى الهيني أحد أبرز دفاع ضحايا بوعشرين مشاركة النقيب بن عمرو التي أثارت جدلا واسعا " فباستثناء النقيب بن عمرو ممن شارك في الندوة ونقدر علمه ونحترم شخصه كرجل قانون قدير وكفىء ومسار حقوقي حافل اعتقد أن الباقون ممن تصدوا للتحليل القانوني والقضائي فانهم يفتقدون للأهلية القانونية ويتعين عليهم معالجة النقص في المعرفة بالملف قبل معالجة حالات قانونية وقضائية لا يفهمها إلا الراسخون في العلم فأحرى من يتهجى في طريقه".

 

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شوف تيفيالمغربمحمد الهينيبوعشرينبن عمرو

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