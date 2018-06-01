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الرصاص يلعلع بضواحي مراكش

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 21:21 الرصاص يلعلع بضواحي مراكش | حوادث و حقوق
الرصاص يلعلع بضواحي مراكش
اضطر عناصر الدرك الملكي بجماعة ولاد حسون ضواحي مدينة مراكش إلى إطلاق الرصاص قبل قليل من يومه الثلاثاء.

شوف تيفي

اضطر عناصر الدرك الملكي بجماعة ولاد حسون ضواحي مدينة مراكش إلى إطلاق الرصاص قبل قليل من يومه الثلاثاء.

وفي تفاصيل الواقعة ذكرت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن ثلاث أشقاء اعتدوا على مواطن بالضرب والجرح بواسطة أسلحة بيضاء، ليفارق الضحية الحياة في الحين.

وأضافت مصادرنا، أنه وفور حلول عناصر الدرك الملكي بعين المكان من أجل إيقاف الجناة، أقدمت عائلة الأشقاء على الإعتداء على العناصر الأمنية بالضرب ليتعرض أحد رجال الدرك الملكي لإصابة بليغة إضافة إلى تكسير إحدى سيارات الدرك.

وأمام هذا الأمر اضطر عناصر الدرك الملكي إلى إطلاق النار في الهواء لتخويف المُهاجمين والقبض على الجناة.

للإشارة، فإنه ولحدود الساعة ماتزال الأجواء مشحونة بجماعة ولاد حسون، إذ أن القائد الجهوي للدرك الملكي يسهر بنفسه على القضية.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي حوادث وحقوق اطلاق النار الدرك الملكي مراكش

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