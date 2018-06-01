نقابة مفتشي التعليم بجهة كلميم تشكو الحركة الإنتقالية لوزارة أمزازي ﻿

طلبت النقابة الجهوية لمفتشي التعليم بجهة كلميم واد نون وزارة التربية الوطنية بضرورة إعادة النظر في معايير الحركة الإنتقالية للمفتشين وتغليب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والإنصاف في العملية.

شوف تيفي:كلميم

طلبت النقابة الجهوية لمفتشي التعليم بجهة كلميم واد نون وزارة التربية الوطنية بضرورة إعادة النظر في معايير الحركة الإنتقالية للمفتشين وتغليب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والإنصاف في العملية.

ودعت النقابة في بيان لها تتوفر "شوف تيفي" على نسخة منه إلى ضرورة اعتماد معايير تقارب البعد الاجتماعي مقاربة شمولية، من خلال إلغاء التنصيص على أسبقية وأولوية الالتحاق بالزوج (ة) الموظف(ة)، اعتبارا لكون الاستقرار الأسري يهم جميع فئات المفتشين بصرف النظر عن وضعياتهم العائلية وانسجاما مع مقتضيات دستور المملكة المغربية لا سيما الفصل 19 الذي ينص على أن الرجل والمرأة يتمتعان، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والفصل 32 الذي ينص على أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية كما جاء كذلك في نص البيان.

وعبر المكتب الجهوي في ذات البيان عن استعداده الدائم لإرساء دعائم التعاون والتواصل بين النقابة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين من أجل الإسهام الجماعي في ربح رهــــان مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء.