الاتحاد الهولندي يعلن رسميا دعمه للملف المغربي لاحتضان كأس العالم 2026 ﻿

كشف الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن دعمه لملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 على حساب الملف الثلاثي المكون من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

شوف سبور

كشف الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن دعمه لملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 على حساب الملف الثلاثي المكون من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ويعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، يوم غد الأربعاء، بالعاصمة الروسية موسكو،مؤتمره 68 للحسم في البلد الذي سيستضيف كأس العالم 2026، إذ قرر إحداث طريقة جديدة للتصويت على الملفين المرشحين لتنظيم مونديال 2026،في أول بطولة ستقام بمشاركة 48 منتخبا.

وستعرف عملية التصويت مشاركة جميع الاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعددها 211 اتحادا.