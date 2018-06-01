تعيينات على ''المقاس''..مِقود تحكم وزراء ''البيجيدي'' في مفاصل التدبير الحكومي ﻿

يروج في كواليس عدد من الوزارات التي يقودها حزب “البيجيدي”، حديث ساخن عن مساع وزراء العدالة والتنمية بحكومة سعد الدين العثماني، إلى بسط نفوذهم داخل مختلف الأقسام والمصالح التابعة لمديريات هذه

''شوف تيفي: ''المشعل''/

عبد الواحد الوز

يروج في كواليس عدد من الوزارات التي يقودها حزب “البيجيدي”، حديث ساخن عن مساع وزراء العدالة والتنمية بحكومة سعد الدين العثماني، إلى بسط نفوذهم داخل مختلف الأقسام والمصالح التابعة لمديريات هذه الوزارات، وذلك من خلال الإعداد القبلي لتعيينات على “المقاس” لوضع مقربين منهم بالحزب في مناصب المسؤوليات العليا على مستوى هياكل الوزارات المعنية.

ومن ضمن هذه الوزارات نذكر بوزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني التي يقودها مصطفى الخلفي ونظيرتها المكلفة بالأسرة والتضامن، إلى جانب وزارتي الطاقة والمعادن والنقل والتجهيز واللوجيستيك والماء التي يرأسها الوزير عبد القادر عمارة الذي أثار في الآونة الأخيرة، جدلا واسعا بعد ورود تقارير إخبارية تنقل شكوى كاتبة الدولة شرفات أفيلال من تسلطه على اختصاصاتها واحتكاره لسلطة التعيينات داخل مرفقها الوزاري المعني بتدبير السياسات المائية داخل الحكومة.

هاجس التحكم

تفيد مصادر _المشعل_ داخل عدد من الوزارات التي سبق لحزب العدالة والتنمية، الإشراف عليها في عهد حكومة بنكيران قبل تسليمها لوزراء بأحزاب الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار في زمن الحكومة الحالية التي يقودها سعد الدين العثماني، من قبيل وزارتي الاتصال والعدل وغيرهما، أن الوزيرين السابقين الرميد والخلفي لازالا يتدخلان في الكواليس في بعض القضايا المطروحة، من خلال الاعتماد على خدمات بعض كبار المسؤولين الذين تم تعينهم على المقاس في عهدهما داخل عدد من المصالح والأقسام التابعة لهذه الوزارات، ولنا في الكاتب العام الحالي لوزارة الاتصال خير دليل على هذا التوجه، باعتبار أن هذا الأخير لا زال يوجه، حسب مصادرنا، بتوجيهات مصطفى الخلفي رغم مغادرته للوزارة وتعيينه على رأس الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وهو ما يظهر، تضيف المصادر ذاتها، من خلال تشنج العلاقات وغياب التفاهم والانسجام بين الكاتب العام الحالي لوزارة الاتصال وبين الوزير الحركي المشرف على القطاع محمد الأعرج الذي يبدو أنه يجد صعوبة بالغة في تطويع الكاتب العام، كما أنه يتحين الفرصة السانحة لإعفائه من منصبه، حسب مصادرنا.

ويؤكد بعض المهتمين بالشأن السياسي في تصريحات لـ_المشعل_ أن هاجس التحكم الوظيفي في الوزارات التي يشرف عليها «بيجيديون»، لم يظهر فقط في سلوكات وزراء من أمثال الخلفي والرميد الذي سعى قبل أشهر قليلة، للتأثير على سير مجريات بعض القضايا(...) من قبيل حضوره للندوة الملغومة التي نظمها حامي الدين المتهم بقتل أيت الجيد، قبل يومين فقط من شروع المحكمة الابتدائية بفاس في استجوابه، إلى جانب الموقف الذي قام به بعد مضي بضعة أيام على اعتقال توفيق بوعشرين المتهم بارتكاب جرائم جنسية ثقيلة، لغرض تمكينه من توقيع عدد من الوثائق الإدارية والمالية الخاصة بتدبير مؤسسته الإعلامية، بل ظهر أيضا (أي هاجس التحكم) في تعاطي عبد القادر عمارة وزير النقل والتجهيز واللوجيستيك والماء مع مرؤوسته شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء من خلال ممارسته التدخل في اختصاصاتها واحتكار التعيينات بمناصب المسؤولية داخل مرفقها الوزاري، وهو السلوك الذي تحكم أيضا في تعاطي عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن مع التعيينات الجديدة التي فتحتها وزارته في عهد حكومة العثماني كما هو حال سابقتها عندما كان وزيرا للنقل والتجهيز واللوجيستيك، دون أن يستثني من ذلك جماعة القنيطرة التي يرأس مجلسها منذ سنوات، على غرار زملاء له يديرون مجالس جماعات ترابية عديدة، من قبيل جهة درعة تافيلالت التي يقودها الحبيب الشوباني الذي فصل على مقاسه قبل أسبوعين، شروطا لتعيين مدير جديد لشؤون الرئاسة والمجلس، تمهد الطريق لشخص مقرب منه بمدينة الرباط حسب ما كشف عنه مصدر مطلع من داخل المجلس الجهوي لـ_المشعل_.

وزيرة الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي التي لم تخرج عن مسار ما ذهب إليه الخلفي والرميد والرباح وعمارة ووزاء آخرون بحزب العدالة والتنمية، اتخذت بدورها قرارا يقضي بإعفاء مدير مؤسسة التعاون الوطني المحسوب على تيار المخلوع بنكيران، في مسعى للبحث عن مدير جديد يأتمر بأوامر تيار الإستوزار، وهو ما يبرر رفضها لحدود الساعة تعيين مدير بالنيابة يسهر على تدبير شؤون المؤسسة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام، حسب مصادرنا.

تعيينات على المقاس

في عهد الدستور الجديد، تعاقب على الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ثلاثة وزراء من حزب العدالة والتنمية هم على التوالي الحبيب الشوباني وعبد العزيز العماري ومصطفى الخلفي الذي اتخذ قبل أسبوع فقط قرارا غريبا داخل الوزارة، بإعلانه عن فتح باب الترشيح لشغل منصب الكاتب العام الذي ظل شاغرا لسنتين داخل الوزارة.

وعلى غرار تعيينات سابقة تمت هندستها على المقاس في عهد الوزيرين السابقين الشوباني والعماري، وتحديدا على رأس عدد من الأقسام والمصالح الحيوية بالوزارة، أثار قرار الخلفي القاضي بفتح باب الترشيح لمنصب الكاتب العام، استغراب عدد من موظفي الوزارة، باعتبار أنه يأتي في الوقت الذي لازالت فيه المديريات الثلاثة الأساسية التي تؤسس للهرم الإداري للوزارة تشتغل في غياب رؤساء منذ فترة ليست بالقصيرة، وهو ما يؤكد في نظر مصادرنا أن خطوة الخلفي وضعته في خانة من يضعون «العربة أمام الحصان» لاعتبارات غير مفهومة.

وأكدت مصادرنا المطلعة التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن المنطق السليم داخل الوزارة، كان يقتضي ضرورة الإسراع أولا بفتح باب الترشيحات لشغل المناصب الشاغرة على رأس هذه المديريات الثلاثة وانتظار لحظة تنصيب مدرائها، قبل الإعلان عن فتح باب الترشيحات لشغل منصب الكاتب العام، باعتبار أن هذا الأخير، تضيف المصادر، هو المسؤول المباشر عن تنسيق المهام والاختصاصات داخل مختلف مصالح ومديريات الوزارة التي يجب أن يكون مدراؤها منصبون في مهامهم قبل تنصيب الكاتب العام ضمانا للإنسجام والتفاهم المطلوب بين كبار المسؤولين عن تنزيل السياسات والبرامج القطاعية داخل الوزارة.

وأوضحت مصادرنا، أن الطريقة التي أخرج بها الخلفي سيناريو الإعلان عن فتح الترشيحات لثاني أرفع منصب داخل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، توحي بأن هناك تخطيط مسبق لتنصيب شخص معين على المقاس من خارج الوزارة، يرجح أن يكون محسوبا، تؤكد المصادر ذاتها، على حزب العدالة والتنمية أو جهة أخرى تضغط ربما على الوزير الخلفي لتنصيب شخص محظوظ في موقع الكاتب العام للوزارة، مشيرة إلى أنه لحدود الساعة لا يوجد مرشحون داخل الوزارة لشغل هذا المنصب، ما دامت القناعة الراسخة لدى موظفيها لا تشجعهم على تقديم الترشيحات التي لا فائدة منها، تبرز المصادر ذاتها.

وأشارت هذه الأخيرة إلى أن التعيينات التي همت مناصب المسؤولية العليا داخل الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، شابتها منذ تقلد وزراء العدالة والتنمية لمهامها، بدءا من الحبيب الشوباني مرورا بعبد العزيز العماري وانتهاء بمصطفى الخلفي، عدة خروقات في مساطر التعيين، وهو ما ضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص في شغل المناصب الحيوية داخل الوزارة، مؤكدة أن المديريات الثلاثة التي لا تزال تنتظر تعيين مدراء على رأسها تتحدد في مديرية العلاقات مع البرلمان ومديرية العلاقات مع المجتمع المدني، إلى جانب مديرية الموارد البشرية والنظم المعلوماتية التي يبدو أن إدارتها ستؤول بنسبة كبيرة، حسب مصادر مقربة من الوزير الخلفي، إلى رئيس القسم الإداري الذي استقدمه الحبيب الشوباني عندما كان على رأس الوزارة في عهد حكومة بنكيران، والذي يشغل أيضاً عضوا بالمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية ونائبا للكاتب العام لنقابة العدل المحسوبة على الحزب، في تكريس غير مفهوم لمنطق الأولوية الحزبية التي قتلت، تضيف المصادر ذاتها، الطموح في نفسية الموظفين داخل الوزارة وجعلتها رهينة في أيادي أشخاص غرباء عن الوزارة استقدمهم وزراء العدالة والتنمية على المقاس لاعتبارات ملغومة.

العثماني يستفسر الخلفي

كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني استفسر مصطفى الخلفي حول الأسماء التي تم اختيارها داخل وزارته لشغل المناصب المتعلقة بتعيين مدراء المديريات الثلاثة المتعلقة بتدبير الموارد البشرية والنظم المعلوماتية والعلاقات مع البرلمان والعلاقات مع المجتمع المدني، قبل أن يتقرر في اجتماع مجلس رئاسة الحكومة المنعقد خلال الأسبوع الماضي، الإعلان عن تأجيل موعد الكشف عن أسماء هذه التعيينات التي جرت بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حيث كشفت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني استفسر مصطفى الخلفي حول الأسماء التي تم اختيارها لشغل مدراء مديرية الموارد البشرية والنظم المعلوماتية ومديرية العلاقات مع البرلمان ومديرية العلاقات مع المجتمع المدني

المصادر ذاتها، كشفت أن هناك هواجس من تعيين الخلفي لأسماء تنتمي لحزبه أو مقربة منه كما هو الشأن بالنسبة لمديرية الموارد البشرية والنظم المعلوماتية التي تذهب الترجيحات إلى منحها لعضو المجلس الوطني للبيجيدي والمسؤول السابق بنقابة الوزير يتيم داخل قطاع وزارة العدل قبل أن يستقدمه الحبيب شوباني ويمنحه رئيس قسم بالوزارة، حيث أكدت مصادرنا أنه ستكون فضيحة مدوية إذا تم تعيين رؤساء أقسام مقربين من حزب العدالة والتنمية على رأس مديريتي العلاقات مع البرلمان والعلاقات مع المجتمع المدني التحكم في الوزارات.

* نور الدين مضيان

تعيينات على ''المقاس'' قتلت الطموح وجعلت الولاء الحزبي هو المعيار وليس الكفاءة

أكد نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب في تصريح لـ_المشعل_ أن تعيينات «المقاس» التي يلجأ لها عدد من وزراء حزب العدالة والتنمية لتنصيب أسماء مقربة منهم في مواقع المسؤولية داخل مصالح وأقسام الوزارات التي يشرفون على تدبيرها، «تقتل الطموح في نفوس الموظفين وتجعل الولاء هو معيار التعيين وليس الكفاءة»، وهو ما يسهم، يضيف العضو البرلماني، في قتل الإدارة المغربية وتحويلها إلى مرفق عاجز عن تجويد الخدمات العمومية ومواكبة انتظارات المواطنين. مضيان الذي أشار إلى كون تعيينات «المقاس» لا يلجأ لها فقط وزراء «البيجيدي» وإنما جل وزراء الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، أوضح في تصريحه لـ_المشعل_ أن خروقات التعيين في المناصب العليا داخل الوزارات والإدارات التابعة لها، تنطلق في بدايتها بتشكيل لجان امتحانات على «المقاس»، باعتبار أنها تشكل المنفذ الرئيسي لعبور المقربين السياسيين من الوزير، للمناصب العليا المتبارى في شأنها، مع أن هناك، يضيف مضيان، قانون يؤطر عمليات التعيين في هذه المناصب بكيفية شفافة بين المرشحين واستنادا لمنطق الكفاءة والتجربة المهنية الطويلة، «لكنه لا يطبق للأسف الشديد بعدما أفرغ من محتواه وأصبحت هناك ضرورة تستدعي إلغاءه والعودة لمنطق الكفاءات في التعيين» يقول مضيان. واستدل رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمنطق «اللي ما عندو سيدو عندو للاه» الذي يتحكم في تعيين العمداء ورؤساء جامعات التعليم العالي، مؤكدا أنه من العيب والعار أن يتم تعيين طلبة بالكاد ناقشوا الدكتوراه قبل سنوات معدودة، رؤساء على أساتذتهم الذين أشرفوا على بحوثهم الجامعية وراكموا تجارب غنية في مجال البحث العلمي والأكاديمي، في منطق غريب يعزز فقدان الثقة في القوانين والمؤسسات، يؤكد مضيان.

المصدر ذاته، أكد أن جل المباريات التي يتم فتحها لشغل مناصب عليا بالوزارات والإدارات العمومية التابعة لها، تصاحبها شكايات من لدن عدد من المرشحين، مؤكدا في تصريحه، توصله بعدد غير يسير منها عبر الهاتف النقال، تشكو له غياب معايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في انتقاء المتبارين، حيث عبر عن مخاوفه من أن تتجاوز الأمور التي تتحكم في التعيينات منطق الولاء السياسي والانتماء الحزبي إلى معيار الرشوة وغيرها من مظاهر الفساد التي لا ندخر جهدا لمكافحتها داخل المرفق الحكومي.