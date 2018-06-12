دلافين استعراضية روسية تحط الرحال بأكادير+''صور'' ﻿

كشفت مصادر مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، عن استقدام أربعة دلافين استعراضية من الفيدرالية الروسية للمشروع الترفيهي السياحي بأنزا شمال أكادير علاوة على أسد للبحر.

شوف تيفي:أكادير

كشفت مصادر مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، عن استقدام أربعة دلافين استعراضية من الفيدرالية الروسية للمشروع الترفيهي السياحي بأنزا شمال أكادير علاوة على أسد للبحر.

وأضافت ذات المصادر، أن الدلافين التي أدخلت للمشروع تتميز بخصائص خاصة تجعلها قابلة للإندماج بسرعة مع البشر، وتتعاطى مع العروض الاستعراضية التي ستجعلها هي الأولى من نوعها بالمغرب.

ويأتي تشييد هذا المشروع الترفيهي بأنزا من أجل إعطاء نفس جديد للمدينة وخلق تنوع سياحي بها، وتجاوز النمطية التي تعرفها المؤهلات السياحية بها، ولخلق متنفس آخر يمكنه أن يساهم في جذب السياح الداخليين والخارجيين لزيارة المدينة.

يشار أن هذا المشروع يمتد على مساحة 11581 مترا مربعا، ويتضمن حوضا للسباحة خاصا بالدلافين الاستعراضية، ومدرجات للمتفرجين، ومرافق أخرى، وكلف غلافا ماليا يناهز 8 ملايين درهما.