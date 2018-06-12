 دلافين استعراضية روسية تحط الرحال بأكادير+''صور'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

76 ألف سيارة جديدة تباعت فالمغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018 | اقتصاد

76 ألف سيارة جديدة تباعت فالمغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018

فيديو : لاعبو المنتخب البرازيلي يقذفون زميلهم كوتينيو بالبيض! | بووز

فيديو : لاعبو المنتخب البرازيلي يقذفون زميلهم كوتينيو بالبيض!

دلافين استعراضية روسية تحط الرحال بأكادير+صور | مجتمع

دلافين استعراضية روسية تحط الرحال بأكادير+''صور''

عاجل.. بطريقة هوليودية: السطو على سيارة لنقل الأموال بمدينة مراكش | حوادث و حقوق

عاجل.. بطريقة هوليودية: السطو على سيارة لنقل الأموال بمدينة مراكش

فيديو : ملخص مباراة المنتخب المغربي للمكفوفين أمام المنتخب التايلاندي | بووز

فيديو : ملخص مباراة المنتخب المغربي للمكفوفين أمام المنتخب التايلاندي

برنامج خاص لسير القطارات بمناسبة عيد الفطر | اقتصاد

برنامج خاص لسير القطارات بمناسبة عيد الفطر

فيديو : الجمهور المغربي يحظى بإعجاب كبير من طرف الجماهير الروسية | بووز

فيديو : الجمهور المغربي يحظى بإعجاب كبير من طرف الجماهير الروسية

بعد عمرو خالد وإشهار الدجاج يدخلك للجنة..ممثلة مصرية تثير ضجة..وها شنو قالت على الرسول | دولي

بعد عمرو خالد وإشهار ''الدجاج يدخلك للجنة''..ممثلة مصرية تثير ضجة..وها شنو قالت على الرسول

فيديو | الانطلاقة الرسمية لمهرجان المشجعين في روسيا | بووز

فيديو | الانطلاقة الرسمية لمهرجان المشجعين في روسيا

البرامج الرمضانية... أوفقوا هذا ''التشرميل'' التلفزيوني..

دلافين استعراضية روسية تحط الرحال بأكادير+''صور''

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 17:25 دلافين استعراضية روسية تحط الرحال بأكادير+صور | مجتمع
دلافين استعراضية روسية تحط الرحال بأكادير+''صور''
كشفت مصادر مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، عن استقدام أربعة دلافين استعراضية من الفيدرالية الروسية للمشروع الترفيهي السياحي بأنزا شمال أكادير علاوة على أسد للبحر.

شوف تيفي:أكادير

كشفت مصادر مطلعة لقناة ''شوف تيفي''، عن استقدام أربعة دلافين استعراضية من الفيدرالية الروسية للمشروع الترفيهي السياحي بأنزا شمال أكادير علاوة على أسد للبحر.

وأضافت ذات المصادر، أن الدلافين التي أدخلت للمشروع تتميز بخصائص خاصة تجعلها قابلة للإندماج بسرعة مع البشر، وتتعاطى مع العروض الاستعراضية التي ستجعلها هي الأولى من نوعها بالمغرب.

ويأتي تشييد هذا المشروع الترفيهي بأنزا من أجل إعطاء نفس جديد للمدينة وخلق تنوع سياحي بها، وتجاوز النمطية التي تعرفها المؤهلات السياحية بها، ولخلق متنفس آخر يمكنه أن يساهم في جذب السياح الداخليين والخارجيين لزيارة المدينة.

يشار أن هذا المشروع يمتد على مساحة 11581 مترا مربعا، ويتضمن حوضا للسباحة خاصا بالدلافين الاستعراضية، ومدرجات للمتفرجين، ومرافق أخرى، وكلف غلافا ماليا يناهز 8 ملايين درهما.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أكادير دلافين روسية تحط الرحال استعراضية مشروع أنزا الترفيهي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

تجار سوق الأحد يستنكرون صمت المسؤولين إزاء فوضى وعشوائية أكبر مركب تجاري بإفريقيا ويهددون بالنزول للشارع | مجتمع

تجار سوق الأحد يستنكرون صمت المسؤولين إزاء فوضى وعشوائية أكبر مركب تجاري بإفريقيا ويهددون بالنزول للشارع

تقرير جطو ..... المواد الغذائية التي يستهلكها المغاربة غير مراقبة وطعام المغاربة جله فاسد | مجتمع

تقرير جطو ..... المواد الغذائية التي يستهلكها المغاربة غير مراقبة وطعام المغاربة جله فاسد

تشييع جثمان الشاب الذي أحرق نفسه بمرجان أكادير في موكب مهيب ومطالب عائلته بفتح تحقيق في موته | مجتمع

تشييع جثمان الشاب الذي أحرق نفسه بمرجان أكادير في موكب مهيب ومطالب عائلته بفتح تحقيق في موته

هام وسار للراغبين في العمل بقطر بهذه التخصصات | مجتمع

هام وسار للراغبين في العمل بقطر بهذه التخصصات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

هاكيفاش دوزو المغاربة ليلة القدر بمسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء | خارج البلاطو
منذ 21 دقيقة

هاكيفاش دوزو المغاربة ليلة القدر بمسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء

تصــريح قوي من مغربية عن السحر و الشعوذة فالعواشر..الفقها غير كيكذبو على المتخلفين واللي مكيبغيكش وخا توكليه قنفود والله ميشوف فيك | بــووز

تصــريح قوي من مغربية عن السحر و الشعوذة فالعواشر..''الفقها غير كيكذبو على المتخلفين واللي مكيبغيكش وخا توكليه قنفود والله ميشوف فيك''

بالفيديو : حصـــلوه كيشفر بجنوي كبير فمقبرة اسباتة فكــازا وهاشنو دارو ليه البوليس | خارج البلاطو

بالفيديو : حصـــلوه كيشفر بجنوي كبير فمقبرة اسباتة فكــازا وهاشنو دارو ليه البوليس

نداء مؤثر..مغربي قصاوه من الاستفادة فالمدينة القديمة فكــازا بعدما حركو ليه البراكة ديالو ( فيديو) | حالة خاصة

نداء مؤثر..مغربي قصاوه من الاستفادة فالمدينة القديمة فكــازا بعدما حركو ليه البراكة ديالو ( فيديو)

﻿

آخر المستجدات

76 ألف سيارة جديدة تباعت فالمغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018 | اقتصاد
منذ 35 دقيقة

76 ألف سيارة جديدة تباعت فالمغرب خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2018

فيديو : لاعبو المنتخب البرازيلي يقذفون زميلهم كوتينيو بالبيض! | بووز

فيديو : لاعبو المنتخب البرازيلي يقذفون زميلهم كوتينيو بالبيض!

دلافين استعراضية روسية تحط الرحال بأكادير+صور | مجتمع

دلافين استعراضية روسية تحط الرحال بأكادير+''صور''

عاجل.. بطريقة هوليودية: السطو على سيارة لنقل الأموال بمدينة مراكش | حوادث و حقوق

عاجل.. بطريقة هوليودية: السطو على سيارة لنقل الأموال بمدينة مراكش

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.