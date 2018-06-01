المنتخب المغربي للمكفوفين يتأهل إلى دور الربع من منافسات كأس العالم ﻿

تمكن المنتخب المغربي للمكفوفين لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، من تحقيق التأهل إلى دور ربع نهائي كأس العالم، بعد تحقيقه الفوز على تايلاند بثلاثية نظيفة.

" شوف سبور"

تمكن المنتخب المغربي للمكفوفين لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، من تحقيق التأهل إلى دور ربع نهائي كأس العالم، بعد تحقيقه الفوز على تايلاند بثلاثية نظيفة.

وسجل للمنتخب المغربي كل من اللاعب زهير سنيسلة (هدفين) و عثمان الدريوش أضاف الهدف الثالث️.

وأنهى المنتخب المغربي منافسات دور المجموعات ثانيا بمجموعته الأولى برصيد 6 نقاط و بذلك سيواجه في ربع النهاية الصين متصدرة المجموعة الثالثة.

وتمكن المنتخب الوطني للمكفوفين، من التتويج بلقب كأس أمم إفريقيا، ليضمن مكانا له ضمن المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم بعد فوز مثير في مباراة النهائي أمام منتخب مالي بنتيجة 8/1.