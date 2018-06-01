الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا يقود مباراة افتتاح كأس العالم 2018 ﻿

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء أن الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا سيتولى إدارة المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم بين منتخبي روسيا مستضيف الدورة والسعودية في موسكو يوم

'' شوف سبور''

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء أن الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا سيتولى إدارة المباراة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم بين منتخبي روسيا مستضيف الدورة والسعودية في موسكو يوم الخميس المقبل.

وسيساعد بيتانا في اللقاء الذي سيقام على ملعب لوجنيكي الثنائي الأرجنتيني خوان بابلو بياتي وهيرنان مايدانا. وسيكون البرازيلي ساندرو ريشي هو الحكم الرابع.

ويتكون فريق حكم الفيديو المساعد، وهي التقنية التي ستستخدم في نهائيات كأس العالم لأول مرة، من الإيطالي ماسيمليانو إيراتي إضافة للأرجنتيني ماورو فياليانو والتشيلي كارلوس استروزا والإيطالي دانييلي اورستاو.

وسيشارك بيتانا، وهو حكم دولي منذ ثماني سنوات، في كأس العالم للمرة الثانية عقب إدارته لأربع مباريات في نهائيات 2014.