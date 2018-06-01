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عاجل.. بطريقة هوليودية: السطو على سيارة لنقل الأموال بمدينة مراكش

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 17:15 عاجل.. بطريقة هوليودية: السطو على سيارة لنقل الأموال بمدينة مراكش | حوادث و حقوق
عاجل.. بطريقة هوليودية: السطو على سيارة لنقل الأموال بمدينة مراكش
تعرف مدينة مراكش، في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء 12 يونيو، حالة استنفار أمني بالعديد من شوارع المدينة، عقب تعرض سيارة خاصة بنقل الأموال للسطو على يد شخص يقود دراجة نارية من نوع ''سي 90''.

"شوف تيفي"


تعرف مدينة مراكش، في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء 12 يونيو، حالة استنفار أمني بالعديد من شوارع المدينة، عقب تعرض سيارة خاصة بنقل الأموال للسطو على يد شخص يقود دراجة نارية من نوع "سي 90".

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن فصول عملية السطو، جرت على مستوى شارع كماتة بحي المحاميد، حيث قام مجهول بالهجوم على سيارة لنقل الأموال أمام وكالة بنكية، بواسطة سلاح أبيض ، قبل الفرار من عين المكان وبحوزته حقيبة تحتوي على مبلغ 60 مليون.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية تسارع الزمن لإيقاف هذا اللص، حيث تم فتح تحقيق للكشف عن هويته واسترجاع المبلغ المالي المسروق.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مبلغ مالي المصالح الأمنية اللص تحقيق

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