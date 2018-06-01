برنامج خاص لسير القطارات بمناسبة عيد الفطر ﻿

وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا خاصا لسير القطارات بمناسبة عيد الفطر، وذلك من الثلاثاء 12 إلى الأحد 17 يونيو 2018 بهدف تأمين سفر زبنائه في أحسن ظروف الراحة والسلامة.

شوف تيفي

وضع المكتب الوطني للسكك الحديدية برنامجا خاصا لسير القطارات بمناسبة عيد الفطر، وذلك من الثلاثاء 12 إلى الأحد 17 يونيو 2018 بهدف تأمين سفر زبنائه في أحسن ظروف الراحة والسلامة.

وحسب البلاغ الصادر من oncf والذي توصلت شوف تيفي بنسخة منه، فإن هذا البرنامج يشمل تعزيز العرض على المحاور الرئيسية للشبكة الحديدية (الدار البيضاء - الرباط - فاس - مراكش - طنجة - وجدة – الناظور) وتكثيف الفرق التأطيرية التي تهتم باستقبال وإرشاد المسافرين سواء داخل المحطات أو على متن القطارات وتسهيل عملية بيع التذاكر، وتتمثل أهم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار في ما يلي:

تسهيل عملية اقتناء التذاكر تفاديا للانتظار وذلك بتعزيز عدد شبابيك التذاكر بالمحطات، توفر الموزعين الآليين للتذاكر، اقتناء التذاكر عبر موقع البيع : www.oncf-voyages.ma ، تعزيز فرق المساعدة والإرشاد بالمحطات والقطارات من أجل:

استقبال وإرشاد المسافرين، تسهيل الولوج إلى الأرصفة والقطارات، وضع مصلحة الإرشادات في خدمة المسافرين بدون انقطاع:

- مركز خدمة الزبناء : 2255 ؛

- مواقعنا على الانترنت : www.oncf-voyages.ma/www.oncf.ma،مواقع التواصل الاجتماعي: oncfpageofficielle/ oncfofficiel / #ONCFDIRECT. oncf_maroc ، تطبيق المحمول : ONCF Trafic للاستعلام حول حالة سير القطارات، تعزيز شرطة القطار من أجل ضمان الأمن وسلامة المسافرين بالمحطات وعلى متن القطارات، وضع عروض تجارية للسفر بأثمنة أقل تخص جميع شرائح المسافرين : العائلات، الشباب، السن الذهبي، الطلبة.

كما يسعد المكتب الوطني للسكك الحديدية أن يتقدم بأحر متمنياته لزبنائه الكرام بمناسبة حلول عيد الفطر 1439 ويدعوهم لتتبع الإجراءات التالية من أجل تفادي الاكتظاظ الذي قد تعرفه هذه المناسبة، الاستعلام مسبقا عن مواقيت السفر، اقتناء تذاكر الذهاب والإياب قبل تاريخ السفر، وامتطاء القطارات المشار إليها على تذكرة السفر.