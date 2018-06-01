بعد عمرو خالد وإشهار ''الدجاج يدخلك للجنة''..ممثلة مصرية تثير ضجة..وها شنو قالت على الرسول ﻿

قامت الممثلة المصرية الشهيرة عفاف شعيب، بإطلاق تصريحات جريئة ومثيرة، قالت خلالها إنها من نسل الرسول محمد (ص)، وذلك في تصريح أدلت به ببرنامج بقناة مصرية.

''شوف تيفي''

قامت الممثلة المصرية الشهيرة عفاف شعيب، بإطلاق تصريحات جريئة ومثيرة، قالت خلالها إنها من نسل الرسول محمد (ص)، وذلك في تصريح أدلت به ببرنامج بقناة مصرية.

وحسب وسائل إعلام مصرية فقد أوضحت شعيب في لقاء على قناة دريم المصرية أنها لبست الحجاب بعد أن ترددت فترة من الزمن على مجالس العلم لتفهم الإسلام على حقيقته.

ونشرت المصادر ذاتها فيديو، قالت فيه عفاف شعيب: ''قبلها كنت بصلي ووالدي كان حريص ومكانش بيسيب فرض.. وأنا من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم رغم إني مبحبش أقول دة .. وآخر اسمي (مدين شعيب)''.