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نيمار يلتقي بممثل ريال مدريد سرا لإتمام صفقة الموسم

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 16:28 نيمار يلتقي بممثل ريال مدريد سرا لإتمام صفقة الموسم | سبور
نيمار يلتقي بممثل ريال مدريد سرا لإتمام صفقة الموسم
التقى المهاجم البرازيلي نيمار وممثل نادي ريال مدريد الإسباني في اجتماع سري بمدينة ليفربول الإنجليزية، الشيء الذي يمهد من إتمام الصفقة التي تحدث عنها عشاق المستديرة.

'' شوف سبور''

التقى المهاجم البرازيلي نيمار وممثل نادي ريال مدريد الإسباني في اجتماع سري بمدينة ليفربول الإنجليزية، الشيء الذي يمهد من إتمام الصفقة التي تحدث عنها عشاق المستديرة.

وكشفت صحيفة ''ماركا''، أنه من المرجح أن كلا من النجم البرازيلي و ريال مدريد لديهما الرغبة في إتمام صفقة الانتقال.

وحسب ذات الصحيفة فإن نيمار وممثل ريال مدريد ناقشا خلال اللقاء الذي عقد قبل أسبوع، تفاصيل العقد المتوقع، قبل الخطوة النهائية وهي إدخال باريس سان جرمان طرفا في المفاوضات.

ومن المنتظر أن تعرف المفاوضات تطورات جديدة مع فتح أفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو باب التكهنات بشأن مستقبله مع بطل أوروبا.

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شوف سبور المغرب كأس العالم رونالدو نيمار داسيلفا

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