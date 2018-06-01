رسميا.. ريال مدريد يكشف عن مدربه الجديد ﻿

أعلن ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء،عن تعيين جولن لوبيتيغي، كمدرب جديد للفريق، بعد استقالة الفرنسي زين الدين زيدان، قبل أسابيع.

'' شوف سبور''

أعلن ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء،عن تعيين جولن لوبيتيغي، كمدرب جديد للفريق، بعد استقالة الفرنسي زين الدين زيدان، قبل أسابيع.

ويقود لوبيتيغي المنتخب الإسباني خلال مونديال روسيا الذي سينطلق بعد أيام، على أن يشرف على تدريب ''النادي الملكي'' بعد نهاية المونديال.

وكشف ريال مدريد في بيان رسمي أن جولن لوبيتيغي سيكون مدرب الفريق الأول في المواسم الثلاثة المقبلة''.

وسبق لحارس المرمى السابق لوبيتيغي تدريب بورتو البرتغالي، والمنتخب الإسباني بفئاته العمرية المختلفة.

وقدم زين الدين زيدان استقالته من تدريب ريال مدريد بعد تحقيقه لبطولة دوري أبطال أوروبا الثالثة على التوالي، الأمر الذي دفع النادي الملكي للبحث عن بديل سريع للموسم القادم.