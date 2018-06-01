عاجل..بعد مقاطعتهم: هذا ما تقرر بخصوص أشغال جلسة محاكمة الزفزافي ورفاقه ﻿

قرر القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 12 يونيو، تأجيل أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه إلى يوم الثلاثاء 19 يونيو الجاري.

"شوف تيفي"

قرر القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من يومه الثلاثاء 12 يونيو، تأجيل أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه إلى يوم الثلاثاء 19 يونيو الجاري.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن دفاع الطرف المدني في شخص المحامي عبد الكبير طبيح، التمس من الهيئة القضائية التأخير من أجل إعداد دفاع المرافعة، وإعداد مذكرة الجواب، ما جعل القاضي علي الطرشي، يقرر التأجيل إلى غاية الثلاثاء المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، أعلنوا مقاطعة أشغال جلسة اليوم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك احتجاجا على الطريقة التي تسير بها أشغال الجلسات، وأيضا بسبب طبيعة التهم التي يتابعون من أجلها.