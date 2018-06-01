هذا هو مدرب وليد أزارو الجديد خلفا لحسام البدري ﻿

أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم قبل قليل من يومه الثلاثاء تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لمدة موسمين خلفا لحسام البدري المدرب السابق للأهلي.

شوف سبور

أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم قبل قليل من يومه الثلاثاء تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لمدة موسمين خلفا لحسام البدري المدرب السابق للأهلي.

وأشار النادي المصري، أن إدارة الفريق وبعد جلسات مكثفة، تمكنت من إقناع المدرب الفرنسي البالغ من العمر 48 سنة، لتدريب فريق اللاعب المغربي وليد أزارو.

ويملك كارتيرون معرفة جيدة بالدوري المصري بعد فترة عمله في وادي دجلة.

تجدر الإشارة، إلى أن حسام البدري قدم استقالته من تدريب الأهلي المصري قبل أشهر قليلة، على الرغم من تتويجه بلقب الدوري المصري.