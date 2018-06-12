بالصورة..أميرة قطرية: ''قطر لن تكتفي بالتصويت للمغرب بل ستضغط بكل قدرتها خلال التصويت'' ﻿

نشرت صفحة ''رصد قطر'' بالفيسبوك، يومه الثلاثاء 12 يونيو، تدوينة، قالت إنها للأميرة القطرية مريم آل ثاني، والتي أكدت من خلالها على أن قطر ستصوت لصالح المغرب، حتى يستضيف مونديال كرة القدم سنة 2026.

''شوف تيفي''

نشرت صفحة ''رصد قطر'' بالفيسبوك، يومه الثلاثاء 12 يونيو، تدوينة، قالت إنها للأميرة القطرية مريم آل ثاني، والتي أكدت من خلالها على أن قطر ستصوت لصالح المغرب، حتى يستضيف مونديال كرة القدم سنة 2026.

وأوضحت الصفحة المذكورة، أن الأميرة القطرية، أكدت على أن قطر لن تكتفي بالتصويت للمغرب، بل ستستخدم كل قدرتها للضغط حتى ينال المغرب شرف تنظيم المونديال.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة الروسية موسكو، ستشهد غدا الأربعاء 13 يونيو، إجراء عملية التصويت والتي ستكشف عن هوية البلد المنظم لمونديال روسيا 2026، حيث ينافس الملف الأمريكي الثلاثي، الملف المغربي.