 إيداع سائق حافلة نقل المسافرين المتسببة في حادثة سير شيشاوة سجن الأوداية بعد وفاة 5 أشخاص وجرح 7 آخرين ﻿
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إيداع سائق حافلة نقل المسافرين المتسببة في حادثة سير شيشاوة سجن الأوداية بعد وفاة 5 أشخاص وجرح 7 آخرين

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 15:44 إيداع سائق حافلة نقل المسافرين المتسببة في حادثة سير شيشاوة سجن الأوداية بعد وفاة 5 أشخاص وجرح 7 آخرين | حوادث و حقوق
إيداع سائق حافلة نقل المسافرين المتسببة في حادثة سير شيشاوة سجن الأوداية بعد وفاة 5 أشخاص وجرح 7 آخرين
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت أصدر زوال أمس الإثنين قرارا يقضي بإيداع سائق حافلة نقل المسافرين بالمركب السجني الأوداية وذلك إثر متابعته، بسبب حادثة

شوف تيفي:إمنتانوت

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر خاصة، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت أصدر زوال أمس الإثنين قرارا يقضي بإيداع سائق حافلة نقل المسافرين بالمركب السجني الأوداية وذلك إثر متابعته، بسبب حادثة سير مميتة ضواحي شيشاوة نهاية الأسبوع الماضي أودت بحياة خمسة أشخاص، لعدم احترامه قانون السير والسرعة المفرطة والتجاوز الغير قانوني والقتل والجرح الغير العمدين.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن وكيل الملك بابتدائية إمنتانوت بعد قراره بمتابعة السائق وتحميله مسؤولية الحادث الذي تسبب في وفاة 5 أشخاص و7 جرحى حدد يوم الخميس المقبل كتاريخ لأول جلسة لبدء محاكمته.

وجدير بالذكر أن حيثيات الحادثة تعود إلى يوم الجمعة الماضي، حينما وقع اصطدام قوي بين حافلة تقل عددا من المسافرين وسيارة خفيفة من نوع ''كونغو'' بها خمسة أفراد من أسرة واحدة بالطريق الجهوية رقم 201 الرابطة بين شيشاوة والشماعية ما خلف وفاة 5 أشخاص على الفور فيما أصيب 7 آخرين بجروح بليغة نقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

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شوف تيفي المغرب إمنتانوت إيداع سائق حافلة نقل المسافرين السجن تسبب حادثة سير مميتة شيشاوة وفاة 5 أشخاص جرح 7 أشخاص

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