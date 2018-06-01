الداودية ... غنعتازل بشكل نهائي والعام الجاي غيكون هو الاخر ليا ﻿

في خروج إعلامي مفاجئ قالت الفنانة الشعبية المغربية زينة الداودية إنها تعتزم اعتزال الفن بشكل نهائي، والسنة القادمة ستكون هي الأخيرة في مشوارها الفني.

شوف تيفي

في خروج إعلامي مفاجئ قالت الفنانة الشعبية المغربية زينة الداودية إنها تعتزم اعتزال الفن بشكل نهائي، والسنة القادمة ستكون هي الأخيرة في مشوارها الفني.

وعن أسباب اتخاذها لهذا القرار أكدت الداودية في مقابلة صحفية مع أحد المواقع الإلكترونية المغربية أنها تأثرت كثيرا بنصيحة والدها الذي كان ضد عملها في المجال الفني، ما جعلها تقرر اتخاذ هذه الخطوة تدريجيا من أجل الانسحاب النهائي من المجال الفني.

وقالت الداودية في ذات الحوار، إن والدها كان دائما يقول لها '' أنا عارف راسي والد امرأة.. ولكن عود مسلح ..وعارفك أش كتسواي ..ولكن ابنتي فكري في لقائك مع الله''، وتضيف الداودية :'' نتمنى من الله نكون في ديك النصيحة اللي قالي او تكون فأقرب وقت إنشاء الله لما لا''.

وأشارت الداودية، إلى أنها ربما ستستعمل صوتها في الأذكار، وقد تتجه إلى الذكر الديني، وقالت: ''وبدل ما نجمعوا الناس على الغناء نجمعهوم على الذِّكر، هكذا حسن''.