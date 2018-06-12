عاجل وبالصور..الزفزافي ورفاقه يقاطعون أشغال المحاكمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع، أن المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، قرروا، مقاطعة أشغال جسلة المحاكمة التي تجرى أطوارها، يومه الثلاثاء 12 يونيو، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع، أن المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، قرروا، مقاطعة أشغال جسلة المحاكمة التي تجرى أطوارها، يومه الثلاثاء 12 يونيو، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن ناصر الزفزافي ورفاقه، قرروا مقاطعة أشغال جلسة اليوم الثلاثاء، احتجاجا على الطريقة التي تسير بها، وأيضا للتعبير عن رفضهم لطبيعة التهم الموجهة إليهم.

وتوصلت "شوف تيفي" بصورة، خاصة بالورقة التي تحمل توقيعات المعتقلين، والتي كشفوا من خلالها عن الأسباب الكامنة وراء اتخاذهم قرار مقاطعة أشغال الجلسة.