تجار سوق الأحد يستنكرون صمت المسؤولين إزاء فوضى وعشوائية أكبر مركب تجاري بإفريقيا ويهددون بالنزول للشارع ﻿

أججت الفوضى والعشوائية التي يعيشها المركب التجاري ''سوق الأحد'' بأكادير غضب عدد من التجار، الذين استنكروا بشدة ما بات يعرفه هذا السوق، الذي يعد أكبر سوق بأفريقيا من احتلال للملك العمومي، وانتشار

شوف تيفي:أكادير

أججت الفوضى والعشوائية التي يعيشها المركب التجاري ''سوق الأحد'' بأكادير غضب عدد من التجار، الذين استنكروا بشدة ما بات يعرفه هذا السوق، الذي يعد أكبر سوق بأفريقيا من احتلال للملك العمومي، وانتشار رهيب للباعة المتجولين الذين أغلقوا جميع منافذ ومخارج السوق.

وهدد المتضررون بإتخاد إجراءات تصعيدية في حال استمرار الحال على ما هو عليه، على اعتبار أن مشاهد الباعة المتجولين المنتشرين على طول ممرات السوق تحول دون تقديم هذا السوق لخدماته التي شيد من أجلها، وتشكل مصدر إزعاج لرواد المركب التجاري، بحيث يجدون صعوبة كبيرة ومجالات فسيحة للتنقل عبر أرجائه، وتشوه بجمالية السوق الذي يعد من المحطات السياحية التي يزورها كل من يضع قدميه بمدينة أكادير، ومثل هذه الفوضى والعشوائية لا تشرف المدينة كوجهة سياحية، ينتظر منها أن تساهم في الدخل الخام الوطني.

ويتساءل أصحاب المحلات التجارية الغاضبون والمتذمرون من الوضع عن الصمت الرهيب، الذي تقابل به السلطات المحلية وإدارة السوق هذا الوضع الفظيع، ويطالبون بالتدخل العاجل لتحرير المعلمة التجارية لسوس من قبضة الباعة المتجولين قبل تفاقم الوضع، وإعادة التوهج لها بعيدا عن الإرتجالية في القرارات المتخذة، والتساهل الكبير الذي تواجه به هذه المسألة، مشيرين إلى عزمهم تنفيذ وقفات احتجاجية في قادم الأيام أمام ولاية أكادير لإيصال رسالتهم للجهات العليا في البلاد للتدخل للحد من هذه المأساة والكابوس اللذان جعلا سلعهم يصيبها الكساد، في ظل انتشار الباعة المتجولين واحتلالهم للسوق.