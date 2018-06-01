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تقرير جطو ..... المواد الغذائية التي يستهلكها المغاربة غير مراقبة وطعام المغاربة جله فاسد

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 15:08 تقرير جطو ..... المواد الغذائية التي يستهلكها المغاربة غير مراقبة وطعام المغاربة جله فاسد | مجتمع
تقرير جطو ..... المواد الغذائية التي يستهلكها المغاربة غير مراقبة وطعام المغاربة جله فاسد
أوضح تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات أن جل المواد الغذائية التي يستهلكها المغاربة غير مراقبة، و تغيب عنها كل المعايير الدولية المعمول بها في مجال مراقبة وصيانة المواد الغذائية،كما تغيب عنها

شوف تيفي

أوضح تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات أن جل المواد الغذائية التي يستهلكها المغاربة غير مراقبة، و تغيب عنها كل المعايير الدولية المعمول بها في مجال مراقبة وصيانة المواد الغذائية،كما تغيب عنها أيضا شروط التدقيق والافتحاص الضروريتين.

وحسب ما أوردته يومية ''أخبار اليوم'' في عدد اليوم الثلاثاء 12 يونيو، فإن التقرير ألقى الضوء على مجموعة من المواد الاستهلاكية كالشاي الذي وجد أنه يسوق عبر المعايير الصينية التي تتشدد مع المبيدات والسموم الضارة لصحة الإنسان ، والخضر والفواكه التي لا تخضع لأي مراقبة لبقايا المبيدات عكس تلك التي يتم تصديرها للخارج ، فيما وجد التقرير أيضا أن 3 في المئة فقط من الحليب من أصل 2700 مركز لجمعه، تطابق المعايير الصحية، كما كشف التقرير أيضا أن 4 في المئة من المجازر فقط من أصل 900 هي التي تخضع للمعايير الصحية.

التقرير الذي جاء في 200 صفحة، عرى أيضا الفساد الذي يطال مجموعة من المواد الغذائية الأخرى التي يستهلكها المغاربة منها الأسماك وقطاع تربية المواشي، ومطابخ ومخابز المغاربة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي تقرير المجلس الأعلى للحسابات طعام المغاربة جله فاسد

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