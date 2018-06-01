بعد انتشار الفيديو.. هذه حقيقة محاولة شخص الانتحار حرقا بالكعبة ﻿

مباشرة بعد انتشار مقطع بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بـ ''تويتر''، يوثق لمحاولة الجهات الأمنية بالمسجد الحرام القبضَ على شخص حاول الانتحار بحرق نفسه عند الكعبة، أكد موقع صحيفة ''سبق'' السعودي أن

''شوف تيفي''

مباشرة بعد انتشار مقطع بمواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بـ ''تويتر''، يوثق لمحاولة الجهات الأمنية بالمسجد الحرام القبضَ على شخص حاول الانتحار بحرق نفسه عند الكعبة، أكد موقع صحيفة ''سبق'' السعودي أن الواقعة قديمة تعود لشهر فبراير من العام الماضي 2017، نافية وقوعها أمس الاثنين.

وأكدت ''سبق'' متابعتها لما تداوله المغردون حول المقطع الذي يظهر فيه رجال الأمن بالمسجد الحرام يمسكون بشخص حاول حرق نفسه بصحن المطاف، حيث كشفت مصادر مطلعة له الحقيقة، واتضح أنه مقطع ليس بحديث، بل مقطع فيديو قديم لحادثة وقعت في يوم 7 فبراير من عام 2017، ونشرت ''سبق'' بياناً توضحياً وقتها على لسان المتحدث الرسمي للقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، الرائد سامح السلمي، بأنه تم القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر في صحن الطواف بجوار الكعبة المشرفة أثناء قيامه بسكب كمية من مادة ''البنزين'' على ملابسه، ومحاولته إشعال النار في نفسه، وفور ملاحظة رجال الأمن لذلك تمكنوا من منعه والقبض عليه قبل إشعال النار؛ مؤكداً وقتها أن المواطن حاول إيذاء نفسه وليس كما أشيع برغبته في حرق الكعبة، وكانت تصرفاته توحي بأنه مريض نفسياً.

وأبرزت الصحيفة أن مصادرها دعت وسائلَ الإعلام ورواد شبكات التواصل الاجتماعي إلى استقاء المعلومة من مصدرها الصحيح وعدم نقل الشائعات.