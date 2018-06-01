بالفيديو..قناة إسرائيلية فضائية تنقل مباريات مونديال روسيا مجانا وبتعليق عربي ﻿

أعلنت قناة ''مكان'' الخاصة بالتلفزيون الإسرائيلي بثها المجاني لمونديال روسيا مجانا، بالرغم من احتكار شبكة قنوات ''بي إن سبورت'' القطرية لبث المونديال بمنطقة الشرق الأوسط.

''شوف تيفي''

أعلنت قناة ''مكان'' الخاصة بالتلفزيون الإسرائيلي بثها المجاني لمونديال روسيا مجانا، بالرغم من احتكار شبكة قنوات ''بي إن سبورت'' القطرية لبث المونديال بمنطقة الشرق الأوسط.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، يومه الثلاثاء، فهذه القناة ستعمل على بث مباريات كأس العالم 2018 بروسيا بشكل مباشر و بتعليق عربي عبر معلقين ومحللين عرب سيتابعون أحداث المباريات لحظة بلحظة، مشيرة إلى أن تردد القناة هو الشئ الأكثر بحثا الآن بعدما أعلن التليفزيون الإسرائيلي عن شراء قناة ''مكان'' الإسرائيلية لحقوق بث مباريات مونديال روسيا 2018 لكأس العالم وستكون القناة متوفرة لدول الجوار لإسرائيل وهي الضفة الغربية بالطبع و لبنان و الأردن و مصر.

وأكدت قناة ''مكان'' إمكانية متابعة القناة بشكل مجاني لمشاهدة المباريات عبر الأقمار الصناعية دون الحاجة للقنوات المشفرة أو التي تحتاج إلى نقود من أجل مشاهدة القناة.