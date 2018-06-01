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رونالدو أكثر المتضررين من تلستار كرة القدم الخاصة بالمونديال

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 14:50 رونالدو أكثر المتضررين من تلستار كرة القدم الخاصة بالمونديال | سبور
رونالدو أكثر المتضررين من تلستار كرة القدم الخاصة بالمونديال
عكس كل التوقعات كشفت تقارير صحفية، أن كريستيانو رونالدو، سيكون أكثر المتضررين من ''تلستار 18''، الكرة الخاصة بـكأس العالم الذي ينطلق الخميس المقبل في روسيا.

'' شوف سبور''

عكس كل التوقعات كشفت تقارير صحفية، أن كريستيانو رونالدو، سيكون أكثر المتضررين من ''تلستار 18''، الكرة الخاصة بـكأس العالم الذي ينطلق الخميس المقبل في روسيا.

وذكرت ذات المصادر، أن الكرة صممت بطريقة علمية تعمل على تقليل إمكانية انحرافها عن مسارها الطبيعي أثناء التسديدات، الشيء الذي سينهي مفعول التكتيك المميز للتسديد الذي يستخدمه عدد من كبار لاعبي العالم، وأبرزهم رونالدو.

وعادة ما يسدد رونالدو من بعيد بقوة، كرات تبدو عالية لكنها سرعان ما تغير اتجاهها إلى الأسفل مع اقترابها من المرمى، لتستقر داخل الشباك.

واستثمرت ''أديداس'' ملايين الدولارات خلال 3 سنوات لتطوير الكرة الجديدة، المستوحاة من تصميم الشركة ذاتها لكرة كأس العالم 1970 في المكسيك.

‫شوف تيفي

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شوف سبور المغرب كأس العالم رونالدو تلستار 2018

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