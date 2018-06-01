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اختلالات تطيح بستة مسؤولين بوزارة الصحة

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 14:48 اختلالات تطيح بستة مسؤولين بوزارة الصحة | بوليتيك
اختلالات تطيح بستة مسؤولين بوزارة الصحة
قرر أناس الدكالي وزير الصحة إعفاء ستة مسؤولين بالوزارة المذكورة، وفتح باب الترشيح لتعويضهم ويتعلق الأمر بمنصب مدير معهد باستور ومنصب مدير السكان بالوزارة ومدير الأدوية والصيدلية ومدير علم

شوف تيفي

قرر أناس الدكالي وزير الصحة إعفاء ستة مسؤولين بالوزارة المذكورة، وفتح باب الترشيح لتعويضهم ويتعلق الأمر بمنصب مدير معهد باستور ومنصب مدير السكان بالوزارة ومدير الأدوية والصيدلية ومدير علم الأوبئة ومحاربة الأمراض ومدير المستشفيات والعلاجات المتنقلة كما شمل الإعفاء مدير الموارد البشرية ومدير المركز الجامعي الاستشفائي محمد السادس بمراكش.

ووفق ما ذكرته يومية الأحداث المغربية، فإن أسباب وحيثيات الإطاحة مازالت مجهولة لحد الساعة لكن مصادر صحية أكدت أن الأمر يتعلق بالجدل الواسع الذي رافق إبرام صفقات وهمية واختلالات كانت محط مراقبة من المفتشية العامة للوزارة .

وأضافت المصادر ذاتها، أن الأصوات التي تعالت من القطاع الصحي، طالبت الوزير بالقيام بعملية تطهير شاملة لإعادة الروح للقطاع الصحي ووضع حد للفساد والاختلالات التي يعيش على إيقاعها القطاع معتبرة أن ما يجري بمديرية الأدوية والصيدلة غير مقبول وأن إنهاء مهام عمر بوعزة مدير مديرية الأدوية والصيدلة بعد فضيحة التعامل خارج القوانين والضوابط المعمول بها من أجل الحصول على أذونات لتسويق الدواء، وأن إخضاع العديد من المصالح بالوزارة للافتحاص والتدقيق هو السبيل لإنهاء مسلسل التطبيع مع الفساد.

وكشفت اليومية، أن الإعفاء شمل أيضا نعيمة المدغري العلوي مدير معهد باستور بالدارالبيضاء بسبب صفقة اللقاحات ضد المينانجيت لفائدة المعتمرين والتي أثارت الشكوك بسبب أن المعهد لا يعاني أي نقص من اللقاح أن المخزون كاف لتلقيح المعتمرين وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول الغاية من اقتناء لقاحات تنتهي صلاحيتها بعد أيام وبسعر عادي ومن المختبر نفسه.

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