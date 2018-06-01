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مثير..ضحايا ''الموت الأسود'' يكشفون سرا جديدا عن مرض غامض

بتاريــخ : 12 يونيو 2018 / 14:44 مثير..ضحايا الموت الأسود يكشفون سرا جديدا عن مرض غامض | منوعات
مثير..ضحايا ''الموت الأسود'' يكشفون سرا جديدا عن مرض غامض
أظهر هيكلان عظميان مدفونان في قبر مشترك عمره 3800 عام، علامات مرض يسمى ''الطاعون الدبلي''، انتشر في جميع أنحاء أوروبا في القرن الرابع عشر، وتسبب بقتل 200 مليون شخص، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة ''أندبيندت''

''شوف تيفي''

أظهر هيكلان عظميان مدفونان في قبر مشترك عمره 3800 عام، علامات مرض يسمى ''الطاعون الدبلي''، انتشر في جميع أنحاء أوروبا في القرن الرابع عشر، وتسبب بقتل 200 مليون شخص، وذلك حسب ما كشفت عنه صحيفة ''أندبيندت'' البريطانية، نهاية الأسبوع المنصرم.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن فحص البقايا المكتشفة في منطقة سامارا في روسيا، كشف أن الهيكلين مصابين بالنوع نفسه من البكتيريا التي اجتاحت أوروبا في العصور الوسطى. وكان لدى الميكروب المعني، Yersinia pestis، كل علامات المرض التي كانت قادرة على الانتشار السريع والوصول إلى أبعاد وبائية.

وأكدت الصحيفة المذكورة أن الدكتورة كيرستن بوس، من معهد ماكس بلانك لعلوم التاريخ البشري: ''يبدو أن كلا الهيكلين لديهما السلالة نفسها من Y. pestis، تحتوي على جميع المكونات الجينية التي نعرفها فيما يخص الشكل الدبلي للمرض. لذا فإن الطاعون انتشر لفترة أطول بكثير مما كنا نظن''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الصحيفة الميكروبات روسيا السريع اندبيندت التاريخ البشري

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